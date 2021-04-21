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Два человека пострадали при столкновении автобуса с мусоровозом в Москве
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Два человека пострадали при столкновении автобуса с мусоровозом в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Вечером во вторник, 20 апреля, на юге столицы произошло столкновение пассажирского автобуса и мусоровоза.

В результате аварии пострадали два человека. ДТП случилось на Ясеневой улице.

В настоящее время причины и обстоятельства инцидента выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.

Читайте также: ДТП с участием автобуса и легковой машины произошло на юго-западе Москвы

МоскваДТПпострадавшие
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