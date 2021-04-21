Два человека пострадали при столкновении автобуса с мусоровозом в Москве
Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий
Вечером во вторник, 20 апреля, на юге столицы произошло столкновение пассажирского автобуса и мусоровоза.
В результате аварии пострадали два человека. ДТП случилось на Ясеневой улице.
В настоящее время причины и обстоятельства инцидента выясняются, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.
Читайте также: ДТП с участием автобуса и легковой машины произошло на юго-западе Москвы