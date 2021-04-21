«Это перебор»: Рудковскую раскритиковали в Сети за фотошоп снимка в купальнике

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская на своей странице в соцсети Instagram опубликовала очередное фото своего завтрака. Она отдыхает вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко и сыном Александром на Мальдивах.

Знаменитости подали пищу на плавучем подносе, спустив его в бассейн. Продюсер запечатлелась в лазурно-синем купальнике с сетчатыми элементами рядом с едой.

Многое фолловеры в очередной раз заподозрили Рудковскую в излишнем фотошопе, обратив внимание на то, что стопа продюсера кажется очень большой на фоне всего тела.

«Это перебор. Яна, очень неестественно»; «Размер ноги — 45 точно. Ноги собирайте»; «Ступня… аккуратнее с фотошопом»; «Как же некрасиво»; «Я просто ржу с этих ног», — раскритиковализвезду пользователи.

Ранее сообщалось, что Гном Гномыч повредил ногу на Мальдивах. Ролик, в котором о неприятном происшествии рассказывает сам мальчик, опубликовала в Instagram-аккаунте его мама.

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