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Незаконно возведенный склад снесли в районе Лефортово
Владелец незаконного строения добровольно его демонтировал / Фото: mos.ru

Незаконно возведенный склад снесли в районе Лефортово

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, 5-я Кабельная улица, вл13Б Карта всех событий

Незаконно возведенный склад снесли в столичном районе Лефортово. Об этом сообщается во вторник, 20 апреля, на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Склад был добровольно демонтирован, он находился на улице 5-я Кабельная, владение 13Б.

Специалисты ведомства выяснили, что земельный участок площадью 7 982 квадратных метра был предоставлен в аренду для эксплуатации объектов некапитального строительства и передвижных складских строений. Возведение капитальных построек на земельном участке было запрещено.

Однако вопреки запретам и ограничениям на территории возвели самострой — капитальное складское строение с подвалом общей площадью 250 квадратных метров. Объект не поставили на государственный кадастровый учет, он не был учтен в технической документации ГБУ МосгорБТИ, право собственности на него не зарегистрировано.

Владельцу самостроя было предписано снести строение. Он добровольно его демонтировал.

В настоящий момент земельный участок используется без нарушений в соответствии с условиями его предоставления.

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