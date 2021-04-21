Незаконно возведенный склад снесли в районе Лефортово
Незаконно возведенный склад снесли в столичном районе Лефортово. Об этом сообщается во вторник, 20 апреля, на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
Склад был добровольно демонтирован, он находился на улице 5-я Кабельная, владение 13Б.
Специалисты ведомства выяснили, что земельный участок площадью 7 982 квадратных метра был предоставлен в аренду для эксплуатации объектов некапитального строительства и передвижных складских строений. Возведение капитальных построек на земельном участке было запрещено.
Однако вопреки запретам и ограничениям на территории возвели самострой — капитальное складское строение с подвалом общей площадью 250 квадратных метров. Объект не поставили на государственный кадастровый учет, он не был учтен в технической документации ГБУ МосгорБТИ, право собственности на него не зарегистрировано.
Владельцу самостроя было предписано снести строение. Он добровольно его демонтировал.
В настоящий момент земельный участок используется без нарушений в соответствии с условиями его предоставления.
Читайте также: Одноэтажный самострой демонтировали в Хорошево-Мневниках