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Задержан подозреваемый в нападении на школьницу в лифте в Подмосковье
Фото: nekrasovka.mos.ru

Задержан подозреваемый в нападении на школьницу в лифте в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 19-летнего жителя подмосковной Балашихи, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщается на портале «МВД Медиа» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области.

Установлено, что злоумышленник зашел вместе с 13-летней девочкой в лифт многоквартирного дома. Мужчина начал угрожать школьнице ножом, потребовал отдать сотовый телефон и назвать от него пароль. Девочка выполнила требования, после чего нападавший скрылся.

При изучении записей камер видеонаблюдения полицейским стали известны приметы подозреваемого. В течение двух часов нападавшего задержали на одной из улиц города. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли похищенный смартфон и орудие совершения преступления.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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