Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Студенты Москвы смогут подать заявку на фестиваль для «будущих градостроителей»
Фото: Pexels

Студенты Москвы смогут подать заявку на фестиваль для «будущих градостроителей»

Анастасия Волоснова

Город

Москвичи смогут принять участие в VI Всероссийском фестивале «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». Прием заявок стартовал 21 апреля, подать документы можно будет до 21 сентября на сайте ГБУ «Мосстройинформ».

В проекте примут участие студенты колледжей, изучающие ландшафтный дизайн и архитектуру. Они будут разрабатывать программы для обеспечения безопасности городской среды.

Итоги выставки будущих градостроителей будут подводить с 12 по 21 октября.

— Впервые мы провели соревнование среди будущих градостроителей в 2016 году, начав с нескольких десятков работ. Каждый год число участников росло. В 2020-м в мероприятии приняли участие 48 профессиональных учебных заведений из 29 городов России и Республики Беларусь, представившие 367 работ в 27 номинациях, — подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова уточнила, что студенты будут представлять на конкурсе свои квалификационные работы за последние три года. Участники проекта смогут представить по три работы в каждой номинации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Форум «Карловские чтения» пройдет в «Школьном музее Победы»

фестивальконкурсстуденты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в