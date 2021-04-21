Студенты Москвы смогут подать заявку на фестиваль для «будущих градостроителей»

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Москвичи смогут принять участие в VI Всероссийском фестивале «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». Прием заявок стартовал 21 апреля, подать документы можно будет до 21 сентября на сайте ГБУ «Мосстройинформ».

В проекте примут участие студенты колледжей, изучающие ландшафтный дизайн и архитектуру. Они будут разрабатывать программы для обеспечения безопасности городской среды.

Итоги выставки будущих градостроителей будут подводить с 12 по 21 октября.

— Впервые мы провели соревнование среди будущих градостроителей в 2016 году, начав с нескольких десятков работ. Каждый год число участников росло. В 2020-м в мероприятии приняли участие 48 профессиональных учебных заведений из 29 городов России и Республики Беларусь, представившие 367 работ в 27 номинациях, — подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова уточнила, что студенты будут представлять на конкурсе свои квалификационные работы за последние три года. Участники проекта смогут представить по три работы в каждой номинации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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