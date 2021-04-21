Форум «Карловские чтения» пройдет в «Школьном музее Победы»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 21 апреля, в Музее Победы пройдет итоговая встреча участников ежегодного Международного юношеского образовательно-просветительского форума «Карловские чтения 2020». На форуме расскажут о профессии дипломата и традициях советской и российской дипломатической школы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках мероприятия пройдет церемония награждения победителей конкурса эссе Международного форума «Карловские чтения 2020». Для участия в творческом состязании нужно было подготовить эссе на заданную тему, которая касается международных отношений. По итогам конкурса победителями стали школьники из Пензы, Клинцов, Екатеринбурга,Буденновска и Калуги.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Участники форума встретятся с главным советником Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Андреем Волковым.

В мероприятии также примут участие активисты Детского общественного совета Музея Победы, столичные старшеклассники, участники программы развития «Школьный Музей Победы», представители Министерства иностранных дел РФ, Россотрудничества и МГИМО. Начнется форум в 11:00.

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