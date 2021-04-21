Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Форум «Карловские чтения» пройдет в «Школьном музее Победы»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Форум «Карловские чтения» пройдет в «Школьном музее Победы»

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 21 апреля, в Музее Победы пройдет итоговая встреча участников ежегодного Международного юношеского образовательно-просветительского форума «Карловские чтения 2020». На форуме расскажут о профессии дипломата и традициях советской и российской дипломатической школы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках мероприятия пройдет церемония награждения победителей конкурса эссе Международного форума «Карловские чтения 2020». Для участия в творческом состязании нужно было подготовить эссе на заданную тему, которая касается международных отношений. По итогам конкурса победителями стали школьники из Пензы, Клинцов, Екатеринбурга,Буденновска и Калуги.

Форум «Карловские чтения» пройдет в «Школьном музее Победы» Фото: пресс-служба Музея Победы

Участники форума встретятся с главным советником Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Андреем Волковым.

В мероприятии также примут участие активисты Детского общественного совета Музея Победы, столичные старшеклассники, участники программы развития «Школьный Музей Победы», представители Министерства иностранных дел РФ, Россотрудничества и МГИМО. Начнется форум в 11:00.

Читайте также: Московская школа открыла новую выставку в Музее Победы

музей ПобедыМосквафорум
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в