Крупнейший онкологический форум проведут в Москве в мае

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве 20 и 21 мая пройдет Московский онкологический форум, где российские и иностранные специалисты проведут лекции, встречи и мастер-классы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице работают над развитием эффективной системы онкологической помощи. Анастасия Ракова отметила, что на форуме столичные специалисты смогут обменяться своим опытом с коллегами.

— Сейчас мы завершаем переход на новый стандарт оказания онкологической помощи: стремимся к тому, чтобы все этапы лечения пациент мог пройти в рамках одного учреждения. Это позволит нам максимально сократить сроки диагностики онкозаболеваний и ускорить начало терапии, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Уточняется, что форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятия и личные встречи участников будут дублироваться на онлайн-трансляции.

Эксперты обсудят диагностику и лечение разных видов опухолей. Слушатели узнают от специалистов о химиотерапевтических возможностях и онкохирургии. Участникам расскажут о лечении с применением высоких и современных технологий.

Участниками форума также станут иностранные спикеры, которые будут говорить о новейших методах лечения и о развитии систем здравоохранения в Европе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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