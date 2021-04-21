Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Крупнейший онкологический форум проведут в Москве в мае
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Крупнейший онкологический форум проведут в Москве в мае

Анастасия Волоснова

Город

В Москве 20 и 21 мая пройдет Московский онкологический форум, где российские и иностранные специалисты проведут лекции, встречи и мастер-классы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице работают над развитием эффективной системы онкологической помощи. Анастасия Ракова отметила, что на форуме столичные специалисты смогут обменяться своим опытом с коллегами.

— Сейчас мы завершаем переход на новый стандарт оказания онкологической помощи: стремимся к тому, чтобы все этапы лечения пациент мог пройти в рамках одного учреждения. Это позволит нам максимально сократить сроки диагностики онкозаболеваний и ускорить начало терапии, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Уточняется, что форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятия и личные встречи участников будут дублироваться на онлайн-трансляции.

Эксперты обсудят диагностику и лечение разных видов опухолей. Слушатели узнают от специалистов о химиотерапевтических возможностях и онкохирургии. Участникам расскажут о лечении с применением высоких и современных технологий.

Участниками форума также станут иностранные спикеры, которые будут говорить о новейших методах лечения и о развитии систем здравоохранения в Европе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более 85 тысяч москвичей стали донорами крови в 2020 году

врачионкологфорум
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в