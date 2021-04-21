Рогозин рассказал, почему Россия решила построить свою орбитальную станцию

Фото: blogs.nasa.gov/spacestation

Россия решила построить новую орбитальную станцию, так как в таком случае она будет сделана хорошо. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 21 апреля.

— Хотите сделать хорошо, делайте сами, — сказал он.

Глава Роскосмоса допустил, что РФ может сотрудничать с другими странами при строительстве и работе станции, но ее дизайн будет российским, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС). Вместо этого будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Ее строительство будет завершено после 2025 года. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, первый модуль орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.

Предполагается, что станция будет иметь открытую архитектуру, а также неограниченный срок существования за счет замены модулей. Конструкция будет находиться на высоте 400 километров и иметь наклон 98 градусов. Это, по словам специалистов, позволит наблюдать за поверхностью Земли, а том числе за Арктикой и Северным морским путем.

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