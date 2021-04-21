Лечебно-диагностический комплекс в стиле хай-тек построят на Волоколамском шоссе

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 63 Карта всех событий

В Москве на Волоколамском шоссе построят три лечебно-диагностических корпуса в стиле хай-тек. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Объекты общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров возведут на территории Инфекционной клинической больницы № 1 по адресу Волоколамское шоссе, владение 63. Специалисты построят три корпуса: Северный, Южный и Центральный. В зданиях обустроят станцию санитарной обработки, все три корпуса будут рассчитаны на 546 мельцеровских боксов.

— Здания в стиле хай-тек будут отличаться ясностью пространственных решений, легкостью конструкций, а угловатые линии на фасадах образуют интересный рисунок, в то же время визуально соединяя разные этажи, что позволит трем корпусам восприниматься как единый архитектурный объем. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше, — отметил Сергей Кузнецов.

В Центральном корпусе создадут консультативно-диагностический центр, который будет рассчитан на 90 посетителей в сутки. В Северном корпусе организуют приемное акушерское отделение и родовое отделение, а в Южном — детское инфекционное отделение.

Пространство вокруг корпусов благоустроят и озеленят. На территории создадут пешеходные дорожки и проезды для транспортных средств.

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