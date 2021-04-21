Бригады Мосводостока начали дежурить на улицах столицы из-за риска подтоплений

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Спецтехника ГУП «Мосводосток» дежурит на столичных улицах из-за возможных подтоплений. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточнили, что за сутки в Москве выпало почти 20 миллиметров осадков. При этом все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, несмотря на непогоду.

Из-за дождливой погоды бригады и спецтехника Мосводостока дежурят в местах возможных временных скоплений воды. В настоящее время специалисты занимаются очисткой водоприемных решеток и ливнестоков.

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах и не парковать автомобили под деревьями, так как порывы ветра в столице могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее жителям столицы рассказали, куда обращаться при подтоплениях.

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