Строительство Детского зоопарка завершили в Пресненском районе

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 8с1 Карта всех событий

Строительство Детского зоопарка на территории Московского зоопарка завершили в Пресненском районе. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

Уточняется, что после строительства в Мосгосстройнадзоре организовали проверку Детского зоопарка. Работы проводили по адресу улица Большая Грузинская, владение 8. Строительство велось за счет средств из городского бюджета.

— Застройщик подал извещение об окончании работ. По результатам проведенной проверки будет принято решение о выдаче заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации, — говорится в сообщении.

На территории нового участка зоопарка появится ферма с контактной площадкой, домики для птиц и животных, детская игровая площадка и зона отдыха. Также в Детском зоопарке организуют игровую зону для коз и пруды для уток и гусей, пишет агентство городских новостей «Москва».

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