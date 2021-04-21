Семейство сурков вышло из спячки в Московском зоопарке

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Сурки вышли из спячки в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

В пресс-службе отметили, что самец Петр и самка Февронья с потомством проснулись после зимней спячки в начале апреля.

— Почтенная пара нередко лежит на солнышке, наслаждаясь роскошным рационом и прочей травой, а детеныши активно исследуют окрестности как на поверхности, так и под ней, — говорится в сообщении.

Уточняется, что центр расположен возле поселка Сычево в Волоколамском районе, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что бурундуки вышли из спячки в Московском зоопарке.

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