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Семейство сурков вышло из спячки в Московском зоопарке
Фото: Pixabay / Susanne Jutzeler, suju-foto

Семейство сурков вышло из спячки в Московском зоопарке

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Сурки вышли из спячки в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

В пресс-службе отметили, что самец Петр и самка Февронья с потомством проснулись после зимней спячки в начале апреля.

— Почтенная пара нередко лежит на солнышке, наслаждаясь роскошным рационом и прочей травой, а детеныши активно исследуют окрестности как на поверхности, так и под ней, — говорится в сообщении.

Уточняется, что центр расположен возле поселка Сычево в Волоколамском районе, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что бурундуки вышли из спячки в Московском зоопарке.

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