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Неизвестный ворвался в цветочный магазин с пистолетом на западе Москвы
Фото: vyvoz.org

Неизвестный ворвался в цветочный магазин с пистолетом на западе Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 24 Карта всех событий

Неизвестный ворвался с пистолетом в цветочный магазин на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу Мичуринский проспект, 24.В 5:30 в торговый зал вошел мужчина с пистолетом. Он потребовал передать ему все деньги из кассы. Получив желаемое, злоумышленник скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» сообщала, что подросток умер в Подмосковье, надышавшись газом из газовых баллонов.

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