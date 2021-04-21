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Подросток умер в Подмосковье, надышавшись газом из газовых баллонов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Подросток умер в Подмосковье, надышавшись газом из газовых баллонов

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Раменский городской округ, дачный посёлок Удельная, улица Горячева Карта всех событий

Следком начал проверку после гибели 15-летнего подростка в подъезде дома в поселке Удельная Раменского округа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 20 апреля. По предварительным данным, компания подростков собралась на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Горячева. Дети вдыхали пары из газовых баллонов для заправки зажигалок. Одному из них стало плохо, мальчик начал задыхаться, а после потерял сознание. Товарищи пытались привести его в чувство, а затем вызвали экстренные службы. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала смерть подростка.

По словам Врадий, в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Она уточнила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «ВМ» сообщала, что спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома в Балашихе.

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