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Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома в Балашихе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома в Балашихе

Юлия Курганова

Происшествия

Пожар произошел в жилом доме в Балашихе. Об этом сообщается в среду, 21 апреля, на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Уточняется, что пламя распространилось по двухэтажному зданию, из которого было эвакуировано 15 человек, передает РЕН ТВ.

На месте происшествия работают 58 спасателей и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что автосервис горит в центре Москвы.

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Балашихаэвакуация людейпожар
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