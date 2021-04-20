Автосервис горит в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Ермакова Роща, 7Бс4 Карта всех событий

В центре столицы горит помещение автосервиса. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Пожар произошел в одноэтажном здании по адресу: улица Ермакова роща, дом 7Б, строение4.

Собеседник издания также отметил, что внутри горящего здания слышны взрывы.

— Пожар перешел в открытую фазу горения — ему присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, — сообщил источник.

Уточняется, что площадь горения — 300 квадратных метров.

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Ранее «ВМ» писала о пожаре в частном доме в Домодедове. Пожар произошел ночью 20 апреля в здании на улице Центральной, дом 82, в СНТ «Ветеран-5». В результате пожара погибли два человека. Их тела были обнаружены после ликвидации пожара.