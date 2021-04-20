Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автосервис горит в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автосервис горит в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Ермакова Роща, 7Бс4 Карта всех событий

В центре столицы горит помещение автосервиса. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Пожар произошел в одноэтажном здании по адресу: улица Ермакова роща, дом 7Б, строение4.

Собеседник издания также отметил, что внутри горящего здания слышны взрывы.

— Пожар перешел в открытую фазу горения — ему присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, — сообщил источник.

Уточняется, что площадь горения — 300 квадратных метров.

Видео: Telegram / Москва сейчас

Ранее «ВМ» писала о пожаре в частном доме в Домодедове. Пожар произошел ночью 20 апреля в здании на улице Центральной, дом 82, в СНТ «Ветеран-5». В результате пожара погибли два человека. Их тела были обнаружены после ликвидации пожара.

автосервиспожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Все мнения
О проекте
Читайте нас в