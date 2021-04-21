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Пятеро моржат из «китовой тюрьмы» в Приморье переедут в Московский зоопарк
Фото: Max Smith / Public Domain

Пятеро моржат из «китовой тюрьмы» в Приморье переедут в Московский зоопарк

Иван Юминов

Животные

Моржат из «китовой тюрьмы» в Приморье, которые сейчас находятся в Крыму, в следующие два месяца перевезут в Московский зоопарк. Об этом заявил заместитель главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов в среду, 21 апреля.

— В течение ближайших двух месяцев должны они решить проблему эту по максимуму. Перевозка сама по себе не очень проблематична, проблематично место размещения, — рассказал замглавы ведомства.

Моржат не получится вернуть в дикую природу, потому что у них не сформировались навыки выживания из-за нахождения в неволе, объяснил Амирханов.

Напомним, в 2018 году шестеро моржат были пойманы в России и проданы компании «Акватория», которая хотела вывезти их в Китай. Один из них погиб в заточении. Прокуратора добилась передачи животных в госсобственность, отмечает РИА Новости.

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ПриморьеморжМосковский зоопарк
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