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Автоэксперт напомнил водителям о правилах безопасного вождения во время дождя
Фото: pixabay.com

Автоэксперт напомнил водителям о правилах безопасного вождения во время дождя

Елена Фролова

Общество

Как правильно и безопасно управлять автомобилем во время дождя, рассказал генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

По его словам, основной риск для водителя во время дождливой погоды заключается в ухудшении сцепления машины с дорогой, потому что поверхность трассы становится мокрой.

— Для того, чтобы снизить до минимума возможность возникновения аварийных ситуаций, необходимо отказаться от быстрой езды: при высокой скорости сложнее справиться с различными нештатными проблемами, — пояснил эксперт.

Он также напомнил о важности соблюдения дистанции. Благодаря хорошему расстоянию между впереди идущим автомобилем и своим, появится больше возможностей отреагировать на нештатную ситуацию, отмечает RT. По словам Вадима Мельникова, перед поездкой в такую непогоду водителям лучше всего проверить ряд комплектующих элементов машины, например, состояние шин. Если резина сильно изношена, то велик риск возникновения опасностей. Помимо этого, нужно проверить работу фар и стоп-сигналов.

— Таким образом, вы гарантируете, что вас будет видно, — подчеркнул специалист.

Как пояснил Вадим Мельников, пешеходам в такую погоду также нужно соблюдать некоторые правила безопасности. В первую очередь, правильно выбрать одежду. Она должна быть максимально яркой.

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