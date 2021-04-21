Причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В Комплексе городского хозяйства завершили подготовительные работы к старту навигации причалов и набережных Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что навигацию откроют в конце апреля. По словам Петра Бирюкова, специалисты заменили изношенные резиновые отбойники на причалах и отремонтировали их бетонные основания.

— После зимы промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, проведена пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, — отметил Петр Бирюков.

Кроме того, для удобства пассажиров была обновлена система указателей и ограничительная разметка на причалах. Петр Бирюков также подчеркнул, что отдельные работы провели на причалах Северного речного вокзала. На объекте наладили работу гидрантов с питьевой водой для судов, а также организовали работу диспетчерской и береговых служб.

Напомним, с 13 апреля по Москве-реке начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города. C 24 апреля в столице откроются шлюзы. Таким образом, с этого дня в Москву сможет попасть остальной речной транспорт. Круизное судоходство откроется на Северном речном вокзале с 30 апреля.

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