Восемь студенческих стройотрядов выйдут летом на строительные объекты в Москве

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Восемь студенческих строительных отрядов будут работать на строительных объектах в Москве летом 2021 года. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что департамент сформировал отряды из студентов профильных колледжей и вузов. Летние работы позволят учащимся получить опыт и применить свои знания на практике.

— Молодые специалисты будут работать на крупных строительных объектах, включая программу реновации. Все они имеют востребованные рабочие профессии, такие как монтажник железобетонных конструкций, штукатур, маляр, сварщик, электромонтажник, — добавил Сергей Левкин.

По его словам, первые отряды выйдут на объекты 1 июня 2021 года и будут работать до конца лета. Сергей Левкин добавил, что столица заинтересована в высококвалифицированных кадрах в строительстве, чтобы специалисты могли реализовывать планы, утвержденные мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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