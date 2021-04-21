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Фильм «Салют-7» и собственный планетарий: как пройдет «Библионочь» в «Иностранке»
Кадр из трейлера фильма «Салют-7»

Фильм «Салют-7» и собственный планетарий: как пройдет «Библионочь» в «Иностранке»

Ольга Маркова

Культура

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в космической «Библионочи». Акция пройдет в столице 24 апреля в десятый раз.

«Иностранка» удивит своих посетителей языковыми мастер-классами, на которых можно выучить «космические» выражения. На английском языке предложат обсудить странные теории, «Стражей Галактики» и исследования Стивена Хокинга.

Антропологи, филологи и философы на лекциях расскажут о том, как инопланетные звуки переосмысливаются в литературе.

Гости библиотеки послушают цикл мини-аудиоспектаклей по мотивам произведений фантаста Станислава Лема, а студенты мастерской Сергея Соловьева исполнят «Звездные дневники Ийона Тихого».

Юные гости «Иностранки» познакомятся с книгой Яна Паула Схюттена «Тайна ничто и бесконечно много глупостей» и узнают, как делаются научные открытия. Кроме того, ребята откроют собственный планетарий, а на космическом мастер-классе узнают, из чего состоит космос.

В рамках акции пройдут экскурсии по экспозиции «Вселенная Гутенберга» и книгохранилищу библиотеки, а также показ фильма «Салют-7».

Завершит программу «Библионочи» концерт электронной музыки.

Мероприятия проводятся бесплатно по предварительной регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

Читайте также: «Космический» навигатор по «Библионочи»: встречи с космонавтами, экскурсии и фильмы

акцияэкскурсияБиблиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино
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