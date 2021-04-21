Фильм «Салют-7» и собственный планетарий: как пройдет «Библионочь» в «Иностранке»
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в космической «Библионочи». Акция пройдет в столице 24 апреля в десятый раз.
«Иностранка» удивит своих посетителей языковыми мастер-классами, на которых можно выучить «космические» выражения. На английском языке предложат обсудить странные теории, «Стражей Галактики» и исследования Стивена Хокинга.
Антропологи, филологи и философы на лекциях расскажут о том, как инопланетные звуки переосмысливаются в литературе.
Гости библиотеки послушают цикл мини-аудиоспектаклей по мотивам произведений фантаста Станислава Лема, а студенты мастерской Сергея Соловьева исполнят «Звездные дневники Ийона Тихого».
Юные гости «Иностранки» познакомятся с книгой Яна Паула Схюттена «Тайна ничто и бесконечно много глупостей» и узнают, как делаются научные открытия. Кроме того, ребята откроют собственный планетарий, а на космическом мастер-классе узнают, из чего состоит космос.
В рамках акции пройдут экскурсии по экспозиции «Вселенная Гутенберга» и книгохранилищу библиотеки, а также показ фильма «Салют-7».
Завершит программу «Библионочи» концерт электронной музыки.
Мероприятия проводятся бесплатно по предварительной регистрации, сообщается на сайте библиотеки.
Читайте также: «Космический» навигатор по «Библионочи»: встречи с космонавтами, экскурсии и фильмы