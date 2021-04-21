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Последний защитник Брестской крепости скончался в Москве
Фото: Посольство Республики Беларусь в РФ

Последний защитник Брестской крепости скончался в Москве

Анастасия Волоснова

Общество

Последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении белорусского телеканала СТВ.

Уточняется, что ветеран Великой Отечественной войны жил в Москве. Он встретил начало войны в Брестской крепости. По данным телеканала, Котельников стал прототипом главного героя фильма «Брестская крепость».

— Трагическое известие пришло вечером 20 апреля из Москвы. Ушел из жизни ветеран, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников, — говорится в сообщении.

Оборона Брестской крепости состоялась в июне 1941 года, а в 1965 году объекту присвоили звание «Крепость-Герой», пишет РИА Новости.

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