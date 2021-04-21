Шнуров объяснил, почему солистки «Ленинграда» не были успешны после ухода из группы

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Музыкант Сергей Шнуров объяснил, почему солистки «Ленинграда» не становились успешными после ухода из группы.

— Вот есть программа «Голос». Людей поющих в России много. Чего не хватает? Песен. Если ты поешь, это 10 процентов того, что нужно. Нет материала — петь нечего. Что люди могут сказать? Те ребята, которые классно поют? Какая у них идея? Это инструмент. Инструмент без нот — это просто скрипка, — пояснил музыкант в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Пиком коммерческого успеха группы стала песня «Экспонат». По словам Шнурова, он поставил себе такую задачу. На вопрос о том, почему поклонники просили вернуть Алису Вокс, которая исполняла этот хит, Шнуров заявил, что люди любят возвращаться в прошлое, чтобы не стареть, но «он им помочь не может». Ранее вокалисткой группы была Юлия Коган.

Читайте также: «Реагируют как приматы»: Шнуров жестко высказался о поклонниках Бузовой и Моргенштерна