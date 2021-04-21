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Шнуров объяснил, почему солистки «Ленинграда» не были успешны после ухода из группы
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Шнуров объяснил, почему солистки «Ленинграда» не были успешны после ухода из группы

Виктория Федотова

Звезды

Музыкант Сергей Шнуров объяснил, почему солистки «Ленинграда» не становились успешными после ухода из группы.

— Вот есть программа «Голос». Людей поющих в России много. Чего не хватает? Песен. Если ты поешь, это 10 процентов того, что нужно. Нет материала — петь нечего. Что люди могут сказать? Те ребята, которые классно поют? Какая у них идея? Это инструмент. Инструмент без нот — это просто скрипка, — пояснил музыкант в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Пиком коммерческого успеха группы стала песня «Экспонат». По словам Шнурова, он поставил себе такую задачу. На вопрос о том, почему поклонники просили вернуть Алису Вокс, которая исполняла этот хит, Шнуров заявил, что люди любят возвращаться в прошлое, чтобы не стареть, но «он им помочь не может». Ранее вокалисткой группы была Юлия Коган.

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музыкаинтервьюСергей Шнуров
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