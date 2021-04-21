Фитнес-тренер поделился секретами быстрого похудения к лету

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Большинство девушек мечтает выглядеть красиво и подтянуто на пляже. Фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский рассказал, как быстро похудеть к лету.

В первую очередь, по его словам, все подготовки к сезону должны быть безопасными для здоровья. При этом важно понимать, что каким бы легким ни был способ формирования красивых пропорций, без зарядки и физической нагрузки не обойтись.

— Если нет никаких противопоказаний, связанных с гормонами, аллергическими реакциями, то человек может увеличивать количество шагов в течение дня. Для этого нужно просто начать ходить. В свой обычный распорядок дня нужно внести небольшие корректировки в качестве активности. И далее надо отслеживать тенденцию изменений, — объяснил Станислав Милославский.

Чтобы контролировать шаги, можно скачать специальные приложения на смартфон. К этим занятиям можно подключить всех членов семьи, тогда прогулка точно скучной не будет, отмечает ФАН. Эксперт уточнил, что в день желательно делать от 10 до 15 тысяч шагов.

Помимо этого, пристальное внимание необходимо уделить и питанию. Здесь можно придерживаться лояльных правил. По словам фитнес-тренера, нельзя ограничивать рацион питания, главное, чтобы оно было правильным и вкусным. Для максимально правильного питания следует выбирать крупы, рыбу, мясо, яйца, фрукты. При этом, как объяснил специалист, кое в чем ограничить себя все же придется. В погоне за стройным телом придется отказаться от сладких газированных напитков и фастфуда.

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