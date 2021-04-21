Мужчина угнал такси, напился и уснул за рулем. Видео

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Королёва, 12 Карта всех событий

Мужчину, который подозревается в угоне автомобиля такси, задержали на северо-востоке Москвы сотрудники Росгвардии. Об этом в среду, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Академика Королева, 12. Сообщение об угоне машины с автозаправочной станции поступило поздней ночью. Силовики нашли угонщика, 22-летнего жителя Хабаровска, на парковке на улице Большой Марфинской. Мужчина, присвоивший чужой автомобиль, был пьян и спал на водительском месте. Выяснилось, что он угнал авто с заправки, воспользовавшись отсутствием таксиста.

Видео: Росгвардия

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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