Евгений Попов: Новостройки должны быть обеспечены социальной инфраструктурой

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Тележурналист Евгений Попов выступил с инициативой усилить контроль за деятельностью застройщиков. По его словам, их необходимо законодательно обязать сдавать в эксплуатацию новостройки только с социальной и транспортной инфраструктурой. Об этом тележурналист заявил на встрече с жителями одного из домов в Можайском районе, построенных по программе реновации.

— Буквально за неделю я видел два примера отношения застройщиков к своим проектам, — рассказал Евгений Попов. — В Можайском районе новоселы с радостью показывали свои новые квартиры и демонстрировали их преимущества: детские площадки, зеленые насаждения, аккуратные дорожки. А вот жители района Фили-Давыдково, где возвели два 32-этажных дома, мучаются от нехватки парковочных мест. На 600 квартир их предусмотрено всего 70. Кроме того, люди жалуются на неблагоустроенную территорию вокруг дома.

Тележурналист подчеркнул, что для комфорта горожанам необходимы хорошие дороги, ровные тротуары и пандусы, безопасные детские площадки, а также благоустроенные дворы с деревьями и кустарниками.

Инициативу Евгения Попова поддержал Игорь Чурин, председатель общественного совета Западного административного округа Москвы.

— Застройщики часто не придают значения вопросам, которые на самом деле волнуют жителей. Например, ситуация с парковочными местами во многих районах просто катастрофическая. Для ее решения необходимо еще на стадии проектирования предусмотреть либо подземные паркинги по приемлемым ценам, либо возведение зданий по типу «народных гаражей». А пока дома нередко сдаются без учета соотношения количества жителей и парковочных мест, — пояснил Чурин.

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