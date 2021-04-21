Эксперты поддержали предложение Дмитрия Певцова об усилении роли государства в экономике России

Фото: Кирилл Журавок

Для укрепления российской экономики необходимо развивать в ней госсектор, убежден экономист Андрей Быков. С ним согласны и коллеги: по их мнению, это поможет достичь баланса между госрегулированием и рыночным подходом в экономической системе страны. Однако есть и те, кто считает, что развивать госсектор — это тенденция прошлого века.

Ранее народный артист России Дмитрий Певцов выступил с инициативой вернуться к более жесткому планированию в экономике и системе «пятилеток».

«Рынок стал испытанием на прочность и причиной бедности множества россиян, эта «регулировка» от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. Необходимо вернуться к планированию и вспомнить об опыте «пятилеток». Так будет понятнее и людям, чего ждать от государства, — отметил Певцов.

Андрей Быков: Рынок — чуждая России идеология

Владелец бренда «Лаборатория цифровой диагностики бизнеса», экономист и общественный уполномоченный по защите прав иностранных инвесторов Андрей Быков поддерживает Певцова: «Рынок — это всегда хаос. План и стабильность в рынке невозможны. Чуждая России идеология прибыли навязала чуждую нам модель «свободной рыночной экономики». Я называю это рынком прибыли, в котором в России участвуют не более двух процентов населения».

По словам Быкова, сегодня наблюдается явный перекос в сторону частной экономики, которую не интересует, в чем нуждается народ. Именно поэтому России сегодня необходим мощный государственный сектор.

Марат Баширов: Плановые принципы никуда не исчезали

Политолог Марат Баширов, автор Телеграмм-канала «Политджойстик», считает, что плановые принципы всегда сохранялись в экономике.

«На самом деле никогда плановые принципы управления экономикой не исчезали. Просто сейчас мы их описываем в виде стратегии, но все равно привязываем к целям, датам, бюджету государства», — говорит эксперт.

По его словам, во всем мире сейчас обсуждают левый поворот — достижение нового уровня социальной справедливости в уровне доходов и уровне жизни. Это во многом связано именно с плановой экономикой.

Дмитрий Потапенко: Не надо противопоставлять плановую и рыночную экономику

В то же время управляющий партнер Management Development Group Inc, общественный уполномоченный по самозанятым и микробизнесу Дмитрий Потапенко настаивает: Противопоставление рыночной и плановой экономики — некорректно.

«Сегодня корпорации выстраивают долговременные планы, используя массу инструментов, помимо финансовых. Этот масштаб работы и возможности и не снились госплану», — уверен эксперт.

По мнению Потапенко, госплан ни за что не смог бы собрать множество маркетинговых фишек, которые есть в арсенале, к примеру, у современных ретейлеров. «Все компании и предприниматели — от мала до велика — собирают и находят информацию, кратно превышающую возможности любого планового ведомства. Именно потому нельзя противопоставлять плановую и рыночную или свободную экономику», — констатирует он.

Читайте также: Дмитрий Певцов: Пенсионная реформа оставляет нам только «возраст дожития»