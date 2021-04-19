Дмитрий Певцов: Пенсионная реформа оставляет нам только «возраст дожития»

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Народный артист России и общественный деятель Дмитрий Певцов встретился с руководством Партии пенсионеров. Вместе они обсудили аспекты жизни в современной России.

Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков в ходе встречи говорил о необходимости перевести закрепленные в Конституции России принципы социального государства из категории «принципов» в реальные механизмы защиты людей, прежде всего людей старшего поколения.

У Дмитрия Певцова на этот счет были конкретные предложения. В первую очередь он отметил, что важно отменить пенсионную реформу, которая сегодня оставляет людям мифический «возраст дожития».

Также народный артист обсудил с участниками встречи вопросы здравоохранения. Сегодня, по его мнению, медики оказались в подчинении у чиновников. Закон о страховой медицине, по сути, лишил врачей права определять, кого и как лечить, какие именно препараты — дорогие или дешевые — применять. По словам Певцова, главным стал чиновник, который ведает распределением средств, а это недопустимо.

Певцов выразил сомнения и по поводу российской бесплатной медицины: насколько она доступна?

— Мы выдержали эпидемию благодаря героизму медработников, — отметил Певцов. — И еще потому, что наше здравоохранение не было еще окончательно разрушено оптимизацией. Эту проблему особенно ярко высветила пандемия. В реальности происходит так: по полису ОМС люди месяцами ждут очереди на прием к узким специалистам. И что им остается делать? Идти в платные клиники. Но это выход только для тех, у кого есть деньги. А всем другим что прикажете делать?

По мнению Дмитрия Певцова, эту проблему надо решать в первоочередном порядке.

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