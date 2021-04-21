«Лютый фотошоп»: поклонники обвинили Рудковскую в обмане

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская опубликовала очередной снимок со своего отдыха. Однако поклонники уличили звезду в обилии фотошопа.

На снимке знаменитость позирует на песчаном пляже в закрытом купальнике. Фолловеры обратили особое внимание на ее ноги.

«Вместо того чтобы постоянно тянуть свои ноги, лучше бы что-то рассказала про Мальдивы. Взрослая женщина — хочется какого-то наполнения, а не вот это все»; «Вам на этом рынке и в 20 лет нечего было делать. Неужели нечем заполнить свои посты?»; «Лютый фотошоп»; «Длина ног должна быть равна длине туловища! А у вас ноги в два раза длиннее. Зачем вы это подстраиваете? Видимо, очень хочется быть длинноногой! Увы, против природы не попрешь!» — написали подписчики под фотографией звезды в ее Instagram-аккаунте.

Ранее Рудковскую раскритиковали за использование фотошопа на фотографии с завтрака. По мнению пользователей Сети, у продюсера на снимке непропорционально увеличенная стопа.

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