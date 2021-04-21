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Мужчина обманул своего знакомого почти на четыре миллиона рублей
Фото: moscow-live

Мужчина обманул своего знакомого почти на четыре миллиона рублей

Иван Юминов

Происшествия

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того как мужчина обманом взял у своего знакомого 3,9 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО в среду, 21 апреля.

По предварительным данным, мужчина сказал своему знакомому, что он занимается цветочным бизнесом, и предложил тому вложить деньги в покупку и реализацию товара. Отдав деньги, потерпевший должен был получить не только всю сумму обратно, но и проценты сверху. Мужчина поверил своему знакомому. Однако после того как злоумышленник получил деньги, он перестал выходить на связь. Поняв, что произошло, пострадавший обратился в полицию.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 53-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось о том, что силовики вернули мужчине похищенный в метро миллион рублей.

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уголовное делоЗАОмошенничество
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