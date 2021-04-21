Хуснуллин оценил возможность продления трассы М12 до Екатеринбурга к 2024 году

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Продление трассы М12 Москва — Казань до Екатеринбурга к 2024 году возможно при немедленном старте работ. Об этом в среду, 21 апреля, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

По его словам, трасса М12 является важной транспортной магистралью. Хуснуллин считает логичным решение о продлении проекта до Екатеринбурга.

— Мы планируем до конца 2023 года участок от Москвы до Казани закончить, и 2024 годом, если вот сейчас немедленно приступим, я считаю, что мы вполне сможем закончить эту дорогу, — цитирует Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал за три года достроить трассу М12 до Екатеринбурга. По его словам, к 2024 году должно быть обеспечено безопасное скоростное движение от Балтики до Урала.

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