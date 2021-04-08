Хуснуллин заявил, что в РФ не увеличилось число обманутых дольщиков

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Число обманутых дольщиков в России не увеличивается. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, этому поспособствовало внедрение механизма эскроу-счетов. Благодаря этому, в частности, в 2020 году на 10 процентов выросло число выданных разрешений на строительство, а в первом квартале нынешнего года прирост составил 23 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

— Инвесторы верят, что жилищное строительство будет развиваться, и начинают вкладывать свои средства. Люди могут гарантированно получить жилье, у нас нет случаев возникновения новых обманутых дольщиков, — цитирует Марата Хуснуллина РИА Недвижимость.

Ранее российский юрист рассказал, как быть, если дольщик получил квартиру с недостатками.

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