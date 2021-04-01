Юрист рассказал, как быть, если дольщик получил квартиру с недостатками

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Недостатки и дефекты часто находят дольщики после передачи ключей от квартиры застройщиком. Как грамотно вести себя в подобной ситуации, рассказал юрист Евгений Барыкин.

— Согласно закону, застройщик обязан передать дольщику квартиру, соответствующую предъявляемым требованиям к жилым помещениям. То есть жилье должно соответствовать всем строительным, техническим, санитарным, экологическим нормам, — подчеркнул Евгений Барыкин.

Обычно данные нормы устанавливаются приказами профильных министерств и ведомств. Если квартира не соответствует какому-либо пункту, то дольщик имеет право на устранение нарушений либо на получение компенсации от застройщика. По словам юриста, законом предусмотрен гарантийный срок на саму недвижимость не менее чем пять лет со дня ее передачи владельцу, а также на инженерное оборудование в ней и в доме — не менее трех лет.

Таким образом, при выявлении недостатков в рамках указанных сроков застройщик обязан устранить их бесплатно, если не докажет в суде, что они возникли по вине дольщика, отмечает ФАН. В случае если застройщик не устранил в разумный срок обычные недостатки (или если они значительные), то дольщик может отказаться от исполнения договора, а также потребовать от застройщика выплатить уплаченную за квартиру сумму вместе с выплатами процентов.

— Например, если выявлено несоответствие квартиры основным строительным и техническим нормам, то это обычно признается существенным недостатком. Или когда расстояние от жилого дома до линии электропередачи меньше, чем предусмотрено техническими нормами и правилами, — привел примеры юрист.

Он также отметил, что в законе не прописан точный перечень подобных недостатков. Поэтому дольщик должен серьезно подготовиться к судебному процессу.

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