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«Пусть он скажет — был не прав»: Семенович ответила на хамство Быстрова
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Пусть он скажет — был не прав»: Семенович ответила на хамство Быстрова

Никита Абрамов

Звезды

Бывшему полузащитнику питерского «Зенита» Владимиру Быстрову нужно принести извинения за свое поведение. Об этом рассказала российская актриса Анна Семенович.

Напомним, что экс-футболист заявил о том, что Семенович нужно было отрезать грудь, если бы она захотела остаться в фигурном катании. Однако звезда не потерпела такого отношения к себе.

— Пусть он скажет — был не прав. Это можно в Instagram сделать, в СМИ. Если совершил ошибку — имей силу духа это признать. Господин Быстров, вам бы немного заняться собой, посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь. Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите, — заявила Анна в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Кроме того, актриса заявила, что планирует подать в суд на экс-футболиста.

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бывший футболистАнна Семеновичбольшая грудь
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