«Весь день лежала»: Анна Семенович оказалась под капельницей после отпуска
Певица Анна Семенович оказалась под капельницей после отпуска в Египте и Турции. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.
Проблемы со здоровьем возникли у Семенович из-за отравления.
— Любимые, я вернулась из отпуска. Правда, сразу умудрилась отравиться и вчера весь день лежала под капельницами. Сегодня мне гораздо лучше. Я снова готова к работе! — подписала публикацию бывшая солистка группы «Блестящие».
Певица предположила, что съела что-то несвежее в самолете или по дороге домой.
В сторис артистка пожаловалась на «противную, невкусную овсяную кашу», которую ей приходится есть из-за вынужденной диеты.
Ранее сообщалось, что Анна Семенович планирует приобрести недвижимость в Стамбуле с видом на пролив Босфор.
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