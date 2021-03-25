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«Весь день лежала»: Анна Семенович оказалась под капельницей после отпуска
Фото: instagram.com/ann_semenovich/

«Весь день лежала»: Анна Семенович оказалась под капельницей после отпуска

Полина Долганова

Звезды

Певица Анна Семенович оказалась под капельницей после отпуска в Египте и Турции. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Проблемы со здоровьем возникли у Семенович из-за отравления.

— Любимые, я вернулась из отпуска. Правда, сразу умудрилась отравиться и вчера весь день лежала под капельницами. Сегодня мне гораздо лучше. Я снова готова к работе! — подписала публикацию бывшая солистка группы «Блестящие».

Певица предположила, что съела что-то несвежее в самолете или по дороге домой.

В сторис артистка пожаловалась на «противную, невкусную овсяную кашу», которую ей приходится есть из-за вынужденной диеты.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович планирует приобрести недвижимость в Стамбуле с видом на пролив Босфор.

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отпускАнна Семеновичздоровье
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