«Плюнешь, она зашипит»: Шнуров — о конфликтах с Собчак, Пригожиным и Бастой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал серию конфликтов со звездами в публичном пространстве. В частности, он критиковал продюсера Иосифа Пригожина за предложение финансировать звезд во время пандемии. В эфире шоу «Голос» он скандалил с Василием Вакуленко (Бастой) и вступал в сетевые баттлы с журналисткой Ксенией Собчак. В интервью Надежде Стрелец он объяснил, что «всегда ведет идеологическую борьбу»:

— Я сижу на даче, мимо пролетает муха. Я взял ракетку и убил ее. Прочитал в новостях, что Пригожин нелепо высказался в публичном пространстве. На, получи. Всю эту игру с «Голосом» начал я. Я посмотрел шоу, жутко скучная программа. Когда меня туда позвали, я понял, что нужна драма, конфликт, история. Посмотрел, кто там сидит. Более подходящий мне по весу, возрасту – Баста. Придумал такого врага, — заявил Шнуров.

По его словам, это не была постановка, а спарринг «двух боксеров на ринге». На вопрос о том, почему Гагариной «тоже досталось», Шнуров сказал, что «она неудачно села».

— Интересно смотреть на ругань и конфликт, благости смотреть не интересно. Ты же производишь контент, не надо относиться к программе, как к «исповедальне». Собчак – удобный оппонент, в нее как в сковородку горящую, если плюнешь, она зашипит. Поэтому с ней удобно, — отметил артист.

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