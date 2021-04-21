Дизайнер дала дачникам советы, как восстановить газон после зимы

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Настоящим украшением участка в весенний период становится ровный зеленый газон. Зимой такая трава находится в состоянии «спячки». Однако когда ей нужно возвращаться к жизни, старая корневая система совместно с прошлогодним мхом и сухими листьями может прикрыть путь для роста молодых побегов. Помимо этого, эти преграды мешают растениям получить необходимые удобрения, влагу и воздух. Поэтому в первую очередь важно избавиться от всего старого.

Как восстановить лужайку после зимы, рассказала дизайнер Ирина Белогруд.

— Пока на улице такая погода, когда нельзя ходить по газону, так как еще сохраняется влажность. Лучше подождать, пока газон высохнет. После этого стоит приступить к причесыванию газона. Это значит, что нужно вычесать его по возможности от старой травы, — объяснила эксперт.

В этом деле, по ее словам, могут помочь грабли. Если же они не справляются, то придется провести аэрацию газона либо использовать специальную технику. Например, вертикуттер поможет скарифицировать поверхность газона и вычесать все старое. Благодаря этому кислород будет без проблем поступать к корням, отмечает «Радио 1». Следующий этап — это внесение подкормки, добавила дизайнер.

При этом, как пояснила Ирина Белогруд, если у дачника раньше не было пышного газона, нужно его подсеивать, а также взрыхлить граблями, чтобы семена хорошо взошли.

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