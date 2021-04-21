Зоопарк в Ростове-на-Дону показал семью белых медведей

Белый медведь

Сотрудники зоопарка Ростова-на-Дону опубликовали видео, на котором запечатлены белая медведица вместе со своим сыном.

— Непоседливый белый мишка с мамой Кометой. А ваши детки тоже всегда просят внимания и хотят играть? — подписали ролик сотрудники зоопарка.

На видео медведица играет со своим малышом, который настойчиво требует от нее внимания. Подписчики с умилением отреагировали на публикацию.

«Не перестаю благодарить вас за такие замечательные кадры»; «Спасибо, что радуете нас этой парочкой!»; «Ну какое же чудо, этот малыш само очарование»; «Нереальная любовь и милота»; «Такой комичный и непосредственный малыш», — написали фолловеры под постом в Instagram-аккаунте зоосада.

Читайте также: Московские спасатели помогли запутавшемуся в бытовом мусоре ежу