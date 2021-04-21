Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зоопарк в Ростове-на-Дону показал семью белых медведей
Белый медведь

Зоопарк в Ростове-на-Дону показал семью белых медведей

Никита Абрамов

Животные

Сотрудники зоопарка Ростова-на-Дону опубликовали видео, на котором запечатлены белая медведица вместе со своим сыном.

— Непоседливый белый мишка с мамой Кометой. А ваши детки тоже всегда просят внимания и хотят играть? — подписали ролик сотрудники зоопарка.

На видео медведица играет со своим малышом, который настойчиво требует от нее внимания. Подписчики с умилением отреагировали на публикацию.

«Не перестаю благодарить вас за такие замечательные кадры»; «Спасибо, что радуете нас этой парочкой!»; «Ну какое же чудо, этот малыш само очарование»; «Нереальная любовь и милота»; «Такой комичный и непосредственный малыш», — написали фолловеры под постом в Instagram-аккаунте зоосада.

Читайте также: Московские спасатели помогли запутавшемуся в бытовом мусоре ежу

зоопаркиграбелый медведь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в