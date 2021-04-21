Московские спасатели помогли запутавшемуся в бытовом мусоре ежу

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Россия, Московская область, Коломна Карта всех событий

Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы спасли ежа, который запутался в бытовом мусоре. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Спасатели нашли животное, когда приехали в Коломну на вызов о пожаре в гаражах. Они заметили движение со стороны задней стены одной из построек. Ее остудили, а после выпустили на волю пострадавшего ежа.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели вытащили из слива застрявшего сфинкса.

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