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«Главное потрясение сегодняшнего дня»: Малышева рассказала о новой вакцине от COVID-19
Фото: Youtube / Группа «Красная площадь»

«Главное потрясение сегодняшнего дня»: Малышева рассказала о новой вакцине от COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала об испытаниях новой вакцины от коронавирусной инфекции. По ее словам, исследования вакцины, которую можно распылить назально, проводятся в Институте имени Гамалеи, где была создана вакцина «Спутник V».

— Главное потрясение сегодняшнего дня, что сейчас создаются вакцины-спреи, — пояснила Малышева.

Ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что лимфатические узлы во рту, около шеи и ушей формируют лимфатическое кольцо. Это первая наша иммунная защита слизистой, когда мы встречаемся с патогенной флорой. Это первый форпост защиты, заявил врач в программе «Жить здорово».

По словам Малышевой, назальная вакцина индуцирует выработку иммунитета на поверхности слизистых оболочек респираторного тракта. Вакцину нужно вводить строго в нос — в каждую ноздрю по одному пшику.

Малышева отметила, что новую вакцину могут внедрить уже до конца 2021 года. Процедура будет проводиться однократно — она даст барьер, через который не сможет попасть коронавирус, который «селится» в носоглотке.

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вакцинаЕлена Малышеваздоровье
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