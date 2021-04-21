«Вы как коньяк»: певица Натали восхитила поклонников откровенным фото

Фото: instagram.com/natali_star74

Российская певица Наталья Рудина, больше известная как Натали, опубликовала в своем микроблоге откровенные фотографии. На снимках, сделанных во время отдыха, звезда позирует на фоне песчаного пляжа и лазурного моря.

— Добрый вечер... — подписала снимки Натали.

Подписчики восхищено отреагировали на публикацию.

«Очень красиво»; «Добрый вечер, прекрасная русалочка!»; «Просто шедевр»; «Все фотки живые и настоящие. Вы супер, Натали»; «Вы как коньяк»; «Это райское наслаждение», — написали поклонники в комментариях под постом Натали в ее Instagram-аккаунте.

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