«Вы как коньяк»: певица Натали восхитила поклонников откровенным фото
Российская певица Наталья Рудина, больше известная как Натали, опубликовала в своем микроблоге откровенные фотографии. На снимках, сделанных во время отдыха, звезда позирует на фоне песчаного пляжа и лазурного моря.
— Добрый вечер... — подписала снимки Натали.
Подписчики восхищено отреагировали на публикацию.
«Очень красиво»; «Добрый вечер, прекрасная русалочка!»; «Просто шедевр»; «Все фотки живые и настоящие. Вы супер, Натали»; «Вы как коньяк»; «Это райское наслаждение», — написали поклонники в комментариях под постом Натали в ее Instagram-аккаунте.
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