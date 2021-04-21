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Леонид Агутин впечатлил поклонников собственным стихотворением
Фото: Youtube / Юрий Костин

Леонид Агутин впечатлил поклонников собственным стихотворением

Никита Абрамов

Звезды

Российский певец и композитор Леонид Агутин опубликовал в своем микроблоге стихотворение собственного сочинения, чем впечатлил поклонников.

«Пожалуйста, не сейчас,
Ведь все разговоры бренны.
Лучше букетик несмелых фраз
Пусть постоит на краю вселенной.

Пожалуйста, будь добра
Застынь на секунду в мнимом,
В зыблемом что на семи ветрах
Ходит под парусом неутолимо.

Нет смелости ждать подвох
И трусить причин не вижу.
Ручей красноречия пересох,
Оставив густую упрямую жижу.

Пожалуйста, брось в огонь
Слова, как Мертвые души.
Теперь подойди и тихонько тронь.
Вот так и прошу никого не слушай...», — написал композитор.

Подписчики впечатлились произведением своего кумира и оставили множество комментариев.

«Спасибо за ваш талант»; «Это очень сильно. Обожаю творчество Леонида»; «Вы — гений! Спасибо, что вы есть!»; «Люблю вашу поэзию. Она с душой», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Агутина.

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русская поэзиястихотворениеЛеонид Агутин
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