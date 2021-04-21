Леонид Агутин впечатлил поклонников собственным стихотворением

Фото: Youtube / Юрий Костин

Российский певец и композитор Леонид Агутин опубликовал в своем микроблоге стихотворение собственного сочинения, чем впечатлил поклонников.

«Пожалуйста, не сейчас,

Ведь все разговоры бренны.

Лучше букетик несмелых фраз

Пусть постоит на краю вселенной.

Пожалуйста, будь добра

Застынь на секунду в мнимом,

В зыблемом что на семи ветрах

Ходит под парусом неутолимо.

Нет смелости ждать подвох

И трусить причин не вижу.

Ручей красноречия пересох,

Оставив густую упрямую жижу.

Пожалуйста, брось в огонь

Слова, как Мертвые души.

Теперь подойди и тихонько тронь.

Вот так и прошу никого не слушай...», — написал композитор.

Подписчики впечатлились произведением своего кумира и оставили множество комментариев.

«Спасибо за ваш талант»; «Это очень сильно. Обожаю творчество Леонида»; «Вы — гений! Спасибо, что вы есть!»; «Люблю вашу поэзию. Она с душой», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Агутина.

Читайте также: «Я бы смог нажать на курок»: Агутин рассказал, как мошенники обманули его отца