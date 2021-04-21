Москвичам напомнили о работе парковок у станций Солнцевской линии метро

Фото: Агентство городских новостей Москва

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Озёрная Карта всех событий

У четырех станций Солнцевской линии Московского метрополитена работает пять перехватывающих парковок. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Речь идет о перехватывающей парковке № 9125 около станции метро «Озерная», парковках № 9126 и № 9128 у станции «Рассказовка», парковке № 9127 возле станции «Новопеределкино». При движении в центр здесь можно оставить автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Дептрансе отметили, что на паркингах всегда имеются свободные места. Горожане, которые не меньше двух раз проедут на метро, Московских центральных диаметрах (МЦД) и Московском центральном кольце (МЦК), смогут оставлять машину бесплатно.

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