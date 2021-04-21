Хиромант рассказал, как по ладоням понять совместимость партнеров

Для того чтобы узнать о человеке больше, нужно рассматривать всю руку — от формы ладони до ногтей / Фото: pixabay.com

Линии на руках могут показать, можно ли партнерам построить крепкую семью. Иван Громов рассказал об основных совпадениях, которые должны быть у возлюбленных для построения идеальной пары.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на горизонтальную линию, расположенную у пальцев, которая называется линией сердца. Она указывает на общее эмоциональное состояние человека.

— Если у одного человека она достаточно длинная, уходит за средний палец, имеет плавный подъем — это говорит о человеке чувственном. Он способен не только брать, но и отдавать. Их называют романтиками, — объяснил эксперт.

Однако если линия прямая, короткая и не поднимается наверх, то обладатели таких рук более расчетливые. Хиромант считает, что линии сердца у возлюбленных должны иметь одинаковое строение.

Линия головы расположена ниже линии сердца. В случае если она уходит за проекцию среднего пальца, то этот человек очень упертый и любит глубоко во все погружаться.

— Люди с более короткой и наклонной линией головы более спонтанны, более эмоциональны, более поверхностны, — отметил хиромант.

По словам Громова, если эти линии у партнеров отличаются, то их отношения скорее всего не сложатся, пишет 5-tv.ru.

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