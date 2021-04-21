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Хиромант рассказал, как по ладоням понять совместимость партнеров
Для того чтобы узнать о человеке больше, нужно рассматривать всю руку — от формы ладони до ногтей / Фото: pixabay.com

Хиромант рассказал, как по ладоням понять совместимость партнеров

Никита Абрамов

Общество

Линии на руках могут показать, можно ли партнерам построить крепкую семью. Иван Громов рассказал об основных совпадениях, которые должны быть у возлюбленных для построения идеальной пары.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на горизонтальную линию, расположенную у пальцев, которая называется линией сердца. Она указывает на общее эмоциональное состояние человека.

— Если у одного человека она достаточно длинная, уходит за средний палец, имеет плавный подъем — это говорит о человеке чувственном. Он способен не только брать, но и отдавать. Их называют романтиками, — объяснил эксперт.

Однако если линия прямая, короткая и не поднимается наверх, то обладатели таких рук более расчетливые. Хиромант считает, что линии сердца у возлюбленных должны иметь одинаковое строение.

Линия головы расположена ниже линии сердца. В случае если она уходит за проекцию среднего пальца, то этот человек очень упертый и любит глубоко во все погружаться.

— Люди с более короткой и наклонной линией головы более спонтанны, более эмоциональны, более поверхностны, — отметил хиромант.

По словам Громова, если эти линии у партнеров отличаются, то их отношения скорее всего не сложатся, пишет 5-tv.ru.

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