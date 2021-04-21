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«Просто бомба»: Клава Кока восхитила поклонников откровенным фото в бикини
Фото: @klavacoca / Официальный аккаунт Клавы Коки в Instagram

«Просто бомба»: Клава Кока восхитила поклонников откровенным фото в бикини

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Клава Кока проводит отпуск на Мальдивах. На своей странице в Instagram она порадовала поклонников фотографией с пляжа.

На снимках артистка предстала в леопардовом бикини. Клава Кока позировала возле пальмы, хвастаясь своим рельефным прессом. Образ певицы дополнила льняная рубашка, которую девушка не стала застегивать.

Поклонники моментально отреагировали на пост Клавы Коки. Они отметили, что певица находится в прекрасной форме.

«Просто бомба»; «Ты горишь, как огонь»; «Лучшая!!», — написали они в комментариях к посту.

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