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Время работы автобуса № 716к продлят с 23 апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Время работы автобуса № 716к продлят с 23 апреля

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Щёлковская Карта всех событий

С 23 апреля автобус № 716к начнет курсировать по новому графику. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Время работы автобусного маршрута будет продлено более чем на два часа. Последний автобус от конечной остановки «Метро «Щелковская» отправится в 23:20 (вместо 21:06 в будни и 20:32 в выходные), а от остановки «Поселок Восточный» — в 23:38 (вместо 21:26 в будни и 20:52 в выходные), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичам рассказали, что с 17 апреля автобусы № 150 начали следовать по основному ходу Кантемировской улицы вместо дублера. Данные изменения связаны со строительством участка Южной рокады.

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