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«Вы такой горячий»: поклонники оценили новый образ Киркорова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Вы такой горячий»: поклонники оценили новый образ Киркорова

Никита Абрамов

Звезды

Российский певец Филипп Киркоров поделился с подписчиками фотографией, на которой он запечатлен в новом образе. В качестве наряда артист выбрал штаны с различными рисунками, а также яркую зеленую куртку и одноцветные ей кроссовки.

— Трудно сохранять холодный рассудок, когда ты горячий, — подписал публикацию Филипп.

Поклонники восхитились новым образом певца.

«Яркий Филипп»; «На улице холодно, а вы такой горячий»; «Очаровательный, я тебя люблю!»; «Филипп, вы очень горячий мужчина».

Однако не всем пришелся по нраву наряд поп-короля отечественной эстрады.

«Ничего хорошего»; «Деду под 60, а он как малолетка»; «Старый сошел с ума», — написали подписчики в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Киркорова.

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Филипп Киркоровподписчикисмена образа
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