Крыша здания загорелась на Пятницкой улице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Пятницкая улица, 53/18с4 Карта всех событий

Крыша здания загорелась в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел по адресу Пятницкая улица, дом 53/18, строение 4. По предварительной информации, возгорание возникло в жилом здании старой постройки. В настоящее время ведется эвакуация жильцов.

Позднее стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на площади 50 квадратных метров. Пожару был присвоен первый ранг сложности. Информация о пострадавших не поступала.

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