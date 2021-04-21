«Блогер из меня так себе»: Полина Гагарина о «дикой» занятости

Фото: instagram.com/gagara1987

Под последним постом в своем блоге российская исполнительница Полина Гагарина поделилась о загруженном графике, в котором нет времени вести «Инстаграм».

— Появляюсь тут редко, хотя занятость дикая и хочется «конспектировать» все в свой виртуальный дневник, чтобы делиться с вами событиями, настроением, эмоциями, возможно, чем-то личным. Но, увы... что-то пошло не так, — написала Гагарина.

Певица рассказала, что активно вести блог ей мешают негативные комментарии под постами. После обрушенной на нее неприязни исполнительница задается вопросом: интересно ли дальше следить за ее жизнью подписчикам или их это раздражает.

— Я до сих пор не понимаю, как на это реагировать. Но реагирую. И желание делиться стройкой нового дома, домашними заботами и своей жизнью пропадает, — поделилась звезда.

Под постом в комментариях поклонники дали звезде ответную реакцию. Многие из них поддержали Гагарину и посоветовали никого не слушать и продолжать вести свой блог дальше. «Полина! Не слушайте никого, это же самые обычные завистники»; «Нам интересно все, что делает вас счастливее»; «Полина, очень интересно. Вы прекрасная, не обращайте внимание на них всех».

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