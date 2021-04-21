Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Блогер из меня так себе»: Полина Гагарина о «дикой» занятости
Фото: instagram.com/gagara1987

«Блогер из меня так себе»: Полина Гагарина о «дикой» занятости

Анастасия Прохорова

Звезды

Под последним постом в своем блоге российская исполнительница Полина Гагарина поделилась о загруженном графике, в котором нет времени вести «Инстаграм».

— Появляюсь тут редко, хотя занятость дикая и хочется «конспектировать» все в свой виртуальный дневник, чтобы делиться с вами событиями, настроением, эмоциями, возможно, чем-то личным. Но, увы... что-то пошло не так, — написала Гагарина.

Певица рассказала, что активно вести блог ей мешают негативные комментарии под постами. После обрушенной на нее неприязни исполнительница задается вопросом: интересно ли дальше следить за ее жизнью подписчикам или их это раздражает.

— Я до сих пор не понимаю, как на это реагировать. Но реагирую. И желание делиться стройкой нового дома, домашними заботами и своей жизнью пропадает, — поделилась звезда.

Под постом в комментариях поклонники дали звезде ответную реакцию. Многие из них поддержали Гагарину и посоветовали никого не слушать и продолжать вести свой блог дальше. «Полина! Не слушайте никого, это же самые обычные завистники»; «Нам интересно все, что делает вас счастливее»; «Полина, очень интересно. Вы прекрасная, не обращайте внимание на них всех».

Читайте также: «Два солнышка»: Полина Гагарина показала милое видео с дочкой

хейтерыПолина Гагарина«Инстаграм»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в