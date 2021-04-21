Журналист Баженов назвал комментарии Путина по внешней политике образцом классической дипломатии

Фото: Максим Манюров

Реакцию России на политические заявления и действия представителей зарубежных стран можно назвать образцом классической дипломатии, о которой уже давно забыли в Европе. Об этом заявил журналист, лидер некоммерческого общественного экологического движения Тимофей Баженов, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Глава государства отметил, что некоторые страны стараются задеть Россию, порой без всякого повода. При этом Путин подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу — к обсуждению вопросов, связанных со стратегическим вооружением или с обеспечением глобальной стабилизации.

По мнению Баженова, в ходе своего выступления глава государства дал обидчикам России «очень сдержанный, политически правильный и в то же время мужской ответ».

— Президент нигде не перегнул палку и в то же время дал достойный ответ людям, которые хотели нас обидеть. Как по мне, это новый подход к дипломатии. Дело в том, что в XX веке она была предельно сдержанной, подчеркнуто интеллигентной. В начале XXI века европейская дипломатия полностью потеряла свое лицо и стала напоминать кухонный скандал. Образцами дипломатических переговоров долгое время оставались только Россия и Китай, — отметил Баженов.

Он добавил, что Россия сейчас остается в «русле классической, образцовой дипломатии». По его словам, это и есть отличительная черта по-настоящему сильной державы, страны со своей твердой позицией на международной арене.

— Я разделяю ту мысль, что с нами не надо переходить через красную черту, а где она находится — мы сами решим, — отметил Баженов.

Читайте также: Светлана Разворотнева: Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы